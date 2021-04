Die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla kletterte am Dienstag weiter nach oben. Die Investoren blicken bereits jetzt voller Euphorie auf die Ergebnisse des ersten Quartals, die Elon Musk am 26. April präsentieren wird…Die Aktien von Tesla sind am Dienstag um mehr als sieben Prozent geklettert. Anleger scheinen bereits jetzt schon gute Quartalszahlen einzupreisen, die Tesla am 26. April vorstellen wird.Dan Levy, Analyst der Credit Suisse, erwartet für das erste Quartal einen Gewinnsprung, eine starke ...

