Exasol - ein 'Strong Performer' im Cloud Data Warehouses Q1 2021 Report



14.04.2021 / 11:20

Nürnberg, 14. April 2021 - Exasol, Hersteller einer leistungsstarken und hoch performanten In-Memory-Analytics-Datenbank, ist starker Performer im Rahmen der Studie "The Forrester Wave: Cloud Data Warehouses Q1 2021" von Forrester. Der Bericht bewertet regelmäßig die 13 wichtigsten Anbieter in diesem dynamischen Markt. "Wir freuen uns sehr, dass Forrester Exasol als starken Performer im Cloud Data Warehouse Markt identifiziert hat. Die Bewertung von Forrester in der Kategorie "Aktuelles Angebot" unterstreicht die Leistungsfähigkeit von Exasol, da wir die höchstmögliche Punktzahl in den Kriterien zur Leistungsreferenz erhalten haben. Kompromisslose Performance ist für unsere Kunden von größter Bedeutung und wir sind stolz darauf, hier mit führend zu sein", sagt Raj Rathee, Head of Product Management bei Exasol. "Diese Bewertung bestätigt auch die Ergebnisse aus der BARC-Datenmanagement-Umfrage 2020, in der sich hundert Prozent der befragten Anwender für die überzeugende Leistung der Exasol-Datenbank ausgesprochen haben." Forrester definiert ein Cloud Data Warehouse als "eine bedarfsgerechte, sichere und skalierbare Self-Service-Plattform, die eine automatisierte Bereitstellung, Verwaltung, Abstimmung, Sicherung und Wiederherstellung ermöglicht, um Analysen und verwertbare Erkenntnisse zu beschleunigen sowie gleichzeitig Support-Anforderungen zu minimieren." Das Unternehmen bewertete 13 führenden Anbieter anhand von 26 Kriterien in den drei übergeordneten Kategorien aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Exasol erhielt die höchste Punktzahl für seine Leistungsfähigkeit. Der Bericht zeigt zudem, dass "die Selbstoptimierungsfunktionen in Exasol maßgeblich den Aspekt der Leistungssteigerung unterstützen und die Wartungsanforderungen minimieren. Darüber hinaus bietet die Exasol-Lösung die Möglichkeit, KI, ML und BI für Standard- und erweiterte Analysen direkt in der Datenbank mit einer beliebigen Data-Science-Sprache zu konsolidieren" - ebenfalls ein Aspekt, der auf das hervorragende Ergebnis einzahlt. "Unsere Kunden schätzen vor allem die Selbstoptimierungsfähigkeiten unserer Lösung. Unsere Technologie läuft im Grunde genommen von allein und bietet eine außergewöhnliche Leistung, ohne dass eine Vielzahl an DB-Administratoren benötigt wird. Darüber hinaus bieten die Data Science/ML-Fähigkeiten von Exasol eine unvergleichlich hohe Flexibilität für fortschrittliche In-Database-Analysen", fügt Raj Rathee hinzu. "Auch die Tatsache, dass wir in der Forrester-Evaluierung die höchstmögliche Punktzahl im Kriterium der vertikalen Anwendungsfälle erhielten, da wir alle 10 im Rahmen der Forrester-Evaluierung erforderlichen Typen implementiert haben, bestätigt uns in unserer Arbeit. Wir sind sicher, dass die Unterstützung einer breiten Palette von Anwendungsfällen für das Cloud Data Warehouse entscheidend ist." Ziel des Forrester Wave-Reports ist es, die Stärken und Schwächen der Cloud Data Warehouse-Anbieter gegenüberzustellen und so Fachleute mit fundierten Informationen in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Laden Sie hier den vollständigen Report herunter: https://www.exasol.com/de/ressource/de-forrester-wave-cloud-data-warehouse-report



### Über die Exasol AG Exasol bietet eine leistungsstarke und hoch performante In-Memory-Analytics-Datenbank, die Unternehmen darin unterstützt, die Art und Weise, wie sie mit Daten arbeiten, zu verändern. Dank ihrer Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht sie die Umsetzung von langfristigen Datenstrategien im Unternehmen. Die In-Memory-Analytics-Datenbank ist On-Premises und in der Cloud verfügbar. Weitere Informationen zu Exasol finden Sie unter www.exasol.com/de/

