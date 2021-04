Erfurt (ots) - Das Vorschulportal kikaninchen.de präsentiert sich mit Optimierungen für Kinder und Eltern: vereinfachter und direkter Einstieg von der Startseite zu den Lieblingsformaten, explorative und intuitive Bedienung durch Symbolsprache und eine schnellere Suche für Kinder.Medienanfänger*innen können auf kikaninchen.de Videos, Spiele und Ausmalbilder ihrer Held*innen entdecken, Lieder mitsingen und spielerisch ihre Fähigkeiten erweitern. Den Vorschulkindern wird das Eintauchen in die Abenteuerwelt ihrer Lieblingssendungen bereits auf der Startseite erleichtert."Unsere hochwertigen Inhalte für Kinder ab drei Jahren werden auf kikaninchen.de im sicheren Raum gebündelt. Mit den aktuellen Optimierungen können Kinder und Eltern noch gezielter einen Einstieg in die KiKANiNCHEN-Welt finden, die nicht nur Videos beinhaltet, sondern auch abseits der Bildschirme zum Basteln, Malen und Spielen einlädt", sagt Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin."Die Neuerungen stehen für unser modernes und zielgruppenorientiertes Engagement. Mit uns können die Jüngsten ihre ersten Medienerfahrungen sammeln. Nicht nur Kinder profitieren von unseren Angeboten, auch Erwachsene können gemeinsam mit Kindern Bastel- und Spieltipps ihrer Lieblingsheld*innen ausprobieren", ist Matthias Franzmann, KiKA-Redaktionsleiter Vorschule, begeistert.kikaninchen.de ist intuitiv bedienbar, ohne dabei den explorativen Charakter für Vorschulkinder aus dem Blick zu lassen. Die Startseite und der Videobereich wurden zielgruppengerecht durch Nutzungstests mit Kindern weiterentwickelt. Videos können zudem gezielter angeboten werden: So wird die jeweils tagesaktuelle Folge vom "KiKA-Baumhaus" (KiKA) und "Unser Sandmännchen" (rbb) am Abend hervorgehoben. Durch einfache Symbolsprache können Kinder schnell ihre Lieblingsinhalte von Videos bis hin zu Bastelanleitungen und Spielen auffinden.Das Angebot für Erwachsene erhielt ein grafisches Update. Im Videoplayer ist beispielsweise nun die Titelinformation integriert, um die Suche nach Formaten zu erleichtern. Eltern und Pädagog*innen finden weiterführende Tipps und Informationen zu Inhalten sowie Ausmalbilder, Rezepte und Bastelanleitungen zum Herunterladen.Weiter Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4888538