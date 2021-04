Köln (ots) - Ausschweifend, zwanglos, ekstatisch - der berühmt-berüchtigte "Ballermann" steht für ausgelassene Feierstimmung. Der Partytourismus an der Playa de Palma, wie ihn sich aktuell viele wieder herbeisehnen, erlebte nach dem Kollaps der DDR seinen Boom. Das TVNOW-Original "Der König von Palma" (AT) zeigt erstmals in Serie, wie Mallorca zur Touristenhochburg emporstieg und wie hart umkämpft das Millionengeschäft mit den wiedervereinigten Deutschen Anfang der Neunzigerjahre war. Denn hinter den Kulissen profitierten Goldgräber vom Massentourismus und kämpften dafür mit härtesten Bandagen.Auf Mallorca sind gerade die Dreharbeiten zur neuen TVNOW-Serie "Der König von Palma" (AT) gestartet. Die UFA Fiction produziert bis Mitte Juli im Auftrag von TVNOW das sechsteilige Familiendrama. In seiner ersten Serienhauptrolle seit "Der letzte Bulle" steht Henning Baum, in weiteren Rollen spielen u.a. Sandra Borgmann ("Dark"), Pia-Micaela Barucki ("Charité"), Martin Semmelrogge ("Das Boot"), Eva Mona Rodekirchen ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), André Hennicke ("Sophie Scholl - Die letzten Tage"), Sönke Möhring ("Inglourious Basterds") und Lucas Cordalis.Mallorca ist ein nie erzählter deutscher Mikrokosmos, der wie kein anderer Ort die wilde Feierstimmung eines ganzen Volkes ausdrückt. Anfang der Neunzigerjahre erlebte die Baleareninsel eine glamouröse, ausschweifende und zugleich angsteinflößende Ära, die penibel genau recherchiert wurde und mit "Der König von Palma" (AT) zum Leben erweckt wird.Zum Inhalt: Post-Wende, Aufschwung, Partystimmung: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus auf Mallorca - und Familie Adler wandert aus, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg. Doch die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald finden sie sich in einem Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt wieder, dem sie nicht mehr entkommen können...Produzent und Showrunner von "Der König von Palma" (AT) ist Johannes Kunkel, der zusammen mit Veronica Priefer, Headwriterin und Showrunnerin, sowie Yves Hensel die Bücher verantwortet. Regie führt Damian John Harper, Marvin Rößler ist Producer. Seitens TVNOW ist Nico Grein Executive Producer, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Voraussichtlich Anfang 2022 wird "Der König von Palma" (AT) auf TVNOW zum Abruf bereitstehen, später im Jahr bei RTL."Der König von Palma" (AT) ist Teil der Genre-übergreifenden Fiction-Offensive von TVNOW - in Zusammenarbeit mit RTL. Hier gehen starke Geschichten in Serie mit Deutschlands Bestbesetzung - vor und hinter der Kamera: von Alexandra Maria Lara und Iris Berben über Heiner Lauterbach, Henning Baum, Christoph Maria Herbst, Ralf Husmann, Nico Hofmann, Oliver Berben, Sherry Hormann, Lutz Heineking, jr., und vielen weiteren einzigartigen Kreativen. Alle TVNOW-Fiction-Projekte finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/TVNOW-FICTION-OFFENSIVE-20-21) im Media Hub.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Ernst RudolfMediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationTelefon: +49 221 456-74310ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.deNatalie BarmscheidtMediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationTelefon: +49 221 456-74413natalie.barmscheidt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4888582