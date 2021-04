Die Rekordjagd der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin geht mit dem Börsengang einer großen US-Handelsplattform für Kryptowährungen weiter. Am Mittwoch wurde ein Bitcoin auf der Plattform Bitstamp zeitweise bei 64 895 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Seit Beginn des Jahres befindet sich der Bitcoin in einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...