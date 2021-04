Die IT-Spezialisten vom CCC sprechen von einem "Steuer-Millionengrab" und führen eine Reihe eklatanter Mängel auf. Sie fordern, die staatliche Alimentation sofort einzufrieren. Der Chaos Computer Club stellt der Luca-App ein vernichtendes Urteil aus: Ein sinnvoller Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung lasse sich auch mit viel Kreativität nicht konstruieren. Stattdessen listen die IT-Experten einen bunten Strauß an Stirnklatschern auf. Sie bescheinigen den App-Entwicklern "grundlegenden Mangel an Sorgfalt und Kompetenz" - sowohl in Sachen Programmierung als auch im Umgang ...

