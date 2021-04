Die Kritik an der sehr zurückhaltenden PR des Unternehmens führt zu umfangreichen Hochstufungen durch Analysten. Am Montag +7 %. Grund: BayWa baut das wahrscheinlich größte Netz für die Stromversorgung von E-Autos in Bayern aus. Fast in jedem 2. Dorf kann BayWa Ladesäulen installieren.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann", Ausgabe 29.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BAYWA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de