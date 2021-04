Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im März bewegten sich die richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihen in einem engen Renditeband, so die Experten von Union Investment.Per Saldo sei die Verzinsung gegenüber Ende Februar um drei auf minus 29 Basispunkte gefallen. Damit hätten sich deutsche Staatsanleihen im Berichtsmonat von der Entwicklung in den Vereinigten Staaten etwas abkoppeln können, da dort die Rendite der US-Treasuries weiter angestiegen sei. ...

