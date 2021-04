Hannover (www.anleihencheck.de) - Aufgrund unserer Publikationspause am vergangenen Mittwoch betrachten wir an dieser Stelle alle EUR-Benchmarktransaktionen der vergangenen zwei Wochen, so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Wenngleich die Anzahl der Deals nicht gerade auf eine solche Zeitspanne schließen lasse. So habe der Markt lediglich zwei Neuemissionen verzeichnet. Genau eine Woche nach der zuvor letzten Neuemission (Desjardins; 5.0y; EUR 500 Mio.) sei CFF (ISIN FR0014002X50/ WKN A3KPFG) erstmals in 2021 vergangene Woche Dienstag auf seine Investoren zugegangen. Mit Blick auf das Pricing habe die Guidance zunächst bei ms +4 Bp area gelegen, wohingegen das Volumen nicht weiter spezifiziert worden sei. Letzten Endes hätten EUR 1,5 Mrd. für acht Jahre zu ms flat den Besitzer gewechselt. Die Bücher hätten bei EUR 2,0 Mrd. und die Emissionsrendite bei -0,102% gelegen. 35% des Volumens seien dabei im heimischen Markt verblieben, während 30% an Investoren aus der DACH-Region zugeteilt worden seien. Mit 16% sei zudem ein nennenswerter Anteil nach UK und Irland gegangen. Am stärksten seien zudem Banken-Treasuries (46%) vertreten gewesen, gefolgt von Central Banks und OI (37%) sowie Asset Managern (17%). ...

