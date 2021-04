SVOLT hat mit der Massenproduktion des kobaltfreien Kathodenmaterials für seine NMX-Batteriezellen in Jintan, im Osten Chinas, begonnen. Die ersten kobaltfreien Batteriezellen sollen hingegen ab Juni dieses Jahres vom Band rollen. Im Januar konnte die Pilotproduktion bereits mit zehn Tonnen kobaltfreiem Kathodenmaterial in der Batteriezellenfabrik erfolgreich abgeschlossen werden. Nun wurde in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...