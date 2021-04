Inflation könnte ein noch bestimmenderes Thema an den Aktienmärkten in nächster Zeit werden, denn die Ausweitung der Geldmenge ist bereits jetzt massiv. Aktien bieten dagegen als produktive Sachwerte relativ guten Schutz, aber nicht alle. Im folgenden Video werden 10 Investmentthemen mit jeweils 3 Aktien vorgestellt, die von Inflation relativ profitieren sollten. Diese Aktien befinden sich oft auch in meinen Wikifolios. ...

