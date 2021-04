DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

coinIX GmbH & Co. KGaA: Blockchain Investor coinIX gibt Details zur Kapitalerhöhung bekannt



14.04.2021 / 12:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Bezugsverhältnis 2:1



Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der coinIX GmbH & Co. KGaA haben heute die Einzelheiten der am 31. März angekündigten Barkapitalerhöhung beschlossen.



Unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll das Grundkapital der coinIX GmbH & Co. KG durch die Ausgabe von bis zu 1.000.000 nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Aktien um bis zu EUR 1.000.000 auf bis zu EUR 3.201.500 erhöht werden.

Altaktionäre haben für insgesamt 201.500 Aktien auf ihre Bezugsrechte verzichtet, daher kann den übrigen Aktionären im Rahmen des öffentlichen Angebots für jeweils 2 Aktien eine neue Aktie zum Bezugspreis von EUR 6,00 während der vom 15. April 2021 (00:00 Uhr) bis zum 30. April 2021(12:00 Uhr) laufenden Bezugsfrist zum Bezug angeboten werden. Die neuen Aktien stehen den alten Aktien gleich und sind entsprechend ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.



Das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter Datum vom 13. April gestattete Wertpapier-Informationsblatt steht auf der Internetseite www.coinix.capital in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zur Verfügung. Das Bezugsangebot wird am 15. April im Bundesanzeiger und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Etwaige im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich solchen Altaktionären bzw. Investoren angeboten, bei denen es sich um qualifizierte Anleger im Sinne des § 2 WpPG handelt.



Pressekontakt:

Felix J. Krekel CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA

E-mail: fk@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: + 49 173 7 22 23 24

Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaA

E-mail: ms@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 160 973 971 41

