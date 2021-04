Per Direkt-Listing kommt die Kryptowährungsbörse Coinbase am Mittwoch an den US-Aktienmarkt. Der Börsenbetreiber Nasdaq hat den Referenzpreis auf 250 Dollar festgelegt. Expertenschätzungen ergeben eine Schätzspanne zum fairen Aktienkurs von 0 bis 600 Dollar. Das breite Meinungsspektrum spricht für volatile Kursausschläge zum Auftakt.

