Mainz (ots) - Anlässlich des 75. Geburtstag von Sven Nordqvist am 30. April 2021 widmet das ZDF-Kinderprogramm "ZDFtivi" dem schwedischen Autor am Samstag, 1. Mai 2021, den Vormittag: Neben drei Spielfilmen mit den beiden Kinderbuchhelden Pettersson und Findus sind neue Folgen der gleichnamigen Zeichentrickserie zu sehen - darunter die Folge "Überraschung für Pettersson", in der die von Sven Nordqvist erfundene Figur des schrulligen Pettersson ebenfalls Geburtstag feiert.Los geht es um 5.45 Uhr mit einer Episode der ersten Staffel: Nachdem der "Aufruhr im Gemüsebeet" beigelegt ist, will der sprechende Kater Findus in dem Zeichentrickspielfilm "Pettersson und Findus" (6.00 Uhr) besonders viel auf einmal erleben: Barsche angeln, eine Geburtstorte backen, die Hühner erschrecken und auch noch Zelten gehen. Pettersson kann bei diesen Gelegenheiten einige seiner vielen verrückten Erfindungen ausprobieren. Weitere Abenteuer folgen um 7.10 Uhr in dem Zeichentrickspielfilm "Neues von Pettersson und Findus".Ab 8.20 Uhr dreht sich in vier neuen Folgen alles um eine Hühnerfeder-Wohlfühl-Maschine und ein eigenes Fahrrad für Findus. Auch ist Petterssons Mundharmonika plötzlich nicht mehr auffindbar. Und dann vergisst Findus beinahe Petterssons Geburtstag. Daher bittet er die Hühner, die seit Tagen an einem Tanzballett proben, ziemlich kleinlaut, sich an der "Überraschung für Pettersson" (9.00 Uhr) zu beteiligen.Nach der Geburtstagsfolge will der freche Kater in dem Spielfilm "Pettersson und Findus - Findus zieht um" um 9.15 Uhr sein eigener Herr sein und zieht zum Beweis in das alte Toilettenhäuschen auf Petterssons Farm ein. Das gefällt Pettersson (Stefan Kurt) allerdings gar nicht. Ein Glück für ihn, dass es nicht allzu lange dauert, bis Findus merkt, wie sehr ihm sein bester Freund fehlt.Die neuen Folgen der Zeichentrickserie setzen auch mit einem leicht veränderten Design ganz auf die charakteristische Stimmung der Bücher von Sven Nordqvist. Der erfolgreiche Kinderbuchautor war beratend an der Produktion der dritten Staffel beteiligt, die mit insgesamt sechs neuen Folgen ab Freitag, 23. April 2021, vorab in der ZDFmediathek zu sehen ist.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/petterssonundfindus"ZDFtivi" in der ZDFmediathek: https://zdftivi.dehttps://twitter.com/ZDFPressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4888803