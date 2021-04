Heute kommt mit Coinbase nach Binance die 2. grösste Börse für Kryptowährungen an die Börse, was eigentlich etwas ironisch ist, da die Blockchain ja eigentlich nichts mit dem schnöden Finanzsystem zu tun haben möchte. Auch ist das Trading von Kryptos dort deutlich teurer als das von Aktien, was aber noch hohe Margen ermöglicht. Da es ein Direktlisting ist, kann man nicht genau sagen, was die Aktie wert sein wird, aber es wird auf jeden Fall spannend und es stehen Bewertungen jenseits der 100 Mrd. Euro im Raum. Meine Meinung gibt es im folgenden Video dazu. Ich habe in meinen Wikifolios […] ...

