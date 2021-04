Zugegeben derzeit in Russland zu investieren mit der Opposition sprichwörtlich am Verhungern und einem neuem Truppenaufmarsch in der Ukraine erfordert schon mehr als Mut. Polymetal ist jedoch - solange es nicht zum schlimmsten kommt - für eine Russlandkrise eigentlich recht gut gewappnet, da man Kosten in Rubel hat und Gold nur schwer mit Exportbeschränkungen belegen kann. Wer also eine günstige Goldmine zur Diversifikation mit hoher Dividende sucht, der wird hier fündig. Warum ich die Aktie auch in meinen Wikifolios gekauft habe erfährt man im folgenden Video. ...

