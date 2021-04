NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Zahlen von 58 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Baustoffekonzern dürfte sein operatives Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gesteigert haben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im zweiten Halbjahr rechnet er aber wegen deutlich steigender Energiepreise mit einer rückläufigen Ebitda-Marge. Creuset bevorzugt weiterhin Sika, Saint Gobain und LafargeHolcim gegenüber CRH und HeidelbergCement./gl/a



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 06:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de