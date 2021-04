NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns BHP Group von 2400 auf 2460 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Young erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2023. Als Grund nannte er die gestiegenen Preise für Kupfer, Kraftwerkskohle und Öl. Das starke Gewinn- und Barmittelwachstum (FCF) sowie die deutlich steigende Produktion unterstützten seine Kaufempfehlung./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH0P3Z91

