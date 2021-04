Was für ein Wochenstart für die Bitcoin-Group-Aktie. Ein starkes Kaufsignal und der neue Aufschwung beim Bitcoin konnten den Wert enorm beflügeln. Seit Montag stehen die Anteilsscheine des Unternehmens knapp 20 Prozent im Plus. Die Trading-Chance des AKTIONÄR ging damit voll auf. So sollten Trader jetzt weiter vorgehen.Wie in der letzten Trading-Chance vermutet, kam es am Montag bei der Bitcoin-Group-Aktie zur Ausbruch. Grund war die Auflösung einer Chartformation.Seit dem Mehrjahreshoch am 17. ...

