14.04.2021 / 14:01

Geschäftsvolumen per 31.03.2021

NORDWEST Handel AG Guter Start ins erste Quartal 2021 Dortmund, 14.04.2021 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens im ersten Quartal 2021 wie folgt: Trotz der weiterhin spürbaren Einflussnahme der COVID-19 Pandemie auf den Geschäftsverlauf einzelner Bereiche schließt NORDWEST das erste Quartal 2021 insgesamt mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum ab. Mit einem Geschäftsvolumen von 1.121,1 Mio. EUR wird der Vorjahreswert um 16,5% übertroffen und bereits nach drei Monaten die 1 Milliarde EUR Grenze überschritten. Zudem kann die Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner seit Jahresbeginn um 8 auf nunmehr 1.133 gesteigert werden. Hervorzuheben ist insbesondere die Entwicklung des Zentralregulierungsgeschäfts (+15,9%) und des Streckengeschäfts (+25,6%). Dabei ist zu beachten, dass in den volumenstarken Bereichen Stahl und TeamFaktor/Services verhältnismäßig geringere relative Erträge erzielt werden als in den anderen Zentralregulierungs-/ und Streckenbereichen und dem nordwesteigenen Lagergeschäft. Trotz vorübergehender Einschränkungen aufgrund aufgetretener Corona- Infektionen und notwendiger Quarantänemaßnahmen bei unserem Logistikdienstleister ist das Lagergeschäft um 5,0% auf 51,0 Mio. EUR gestiegen. Angesichts der geschilderten Umstände ist dies zwar moderat, aber dennoch zufriedenstellend. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Trotz der weiterhin angespannten konjunkturellen Lage, steigern im ersten Quartal 2021 alle Geschäftsbereiche ihr Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr. Wie bereits beschrieben, überzeugen insbesondere die Bereiche Stahl und TeamFaktor/Services. Im Bereich Stahl führen steigende Preise trotz rückläufiger Mengen zu einem deutlich steigenden Geschäftsvolumen von insgesamt 401,3 Mio. EUR und damit zu einem Anstieg um rd. 18,4% gegenüber dem Vorjahr. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Preise in den nächsten Monaten entwickeln. Für die weitere Preisentwicklung gibt es keine eindeutige Vorhersage, zu sehr bestimmen Transportengpässe und Safeguard-Maßnahmen das Beschaffungsgeschäft. Der Bereich TeamFakor/Services erzielt mit einem Plus von 26,6% gegenüber dem Vorjahr ein Geschäftsvolumen von 285,6 Mio. EUR und weist damit weiterhin eine hervorragende Entwicklung auf. Grundlage dieses Anstiegs ist, neben der Akquirierung neuer Fachhandelspartner, der Ausbau des Volumens mit den Bestandskunden, welcher bei den Stahlhändlern insbesondere auf die gestiegenen Preise zurückzuführen ist. Auch der Kerngeschäftsbereich Bau-Handwerk-Industrie startet sehr gut in das Geschäftsjahr 2021 und kann mit einem Geschäftsvolumen von 362,8 Mio. EUR den Vorjahreswert um starke 10,7% übertreffen. Neben dem Anstieg im Lagergeschäft um 6,4% überzeugt insbesondere das Zentralregulierungsgeschäft mit einem Plus von 11,5%. Hier weist besonders der Fachbereich Elektrowerkzeuge eine sehr gute Entwicklung auf, während industrienahe Fachbereiche wie z.B. Präzisionswerkzeuge und Betriebseinrichtungen stärker von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen sind. Im Geschäftsbereich Haustechnik ist die Tendenz ebenfalls weiter positiv. Mit einem Volumen von 71,3 Mio. EUR und damit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 1,7%, kann der Bereich weiter überzeugen. Insbesondere die Akquise neuer Fachhandelspartner sorgt hier für die positive Entwicklung. Der Zwischenbericht per März 2021 wird voraussichtlich am 12.05.2021 veröffentlicht. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 20.05.2021 statt. Auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz") wird sie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/ Hauptversammlung. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.133 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.





