Boston (www.fondscheck.de) - Während viele Investoren dazu neigen, bei der Aktienallokation an Large Caps und Small Caps zu denken, sollten sie unserer Meinung nach auch Mid Caps in Betracht ziehen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Sowohl die historische Performance als auch die Sektordiversifizierung würden nahelegen, dass Mid Caps einen Platz im breiteren Portfolio eines Anlegers haben sollten. ...

