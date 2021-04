NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel von 104 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dem Klebstoffgeschäft des Konzerns hafte großes Potenzial an, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollten operative Verbesserungen realisiert werden und die Bewertungslücke bei den Papieren kleiner werden, könnte sich auch sein erhöhtes Kursziel als zu zurückhaltend erweisen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 17:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

