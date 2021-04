Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

Starkes Jahresschlussquartal in herausforderndem Marktumfeld

W&W veröffentlichte jüngst den Geschäftsbericht für 2020 und unterstrich damit die Widerstandsfähigkeit in der 'Corona-Krise'.



[Tabelle]



Der Konzernüberschuss lag wie erwartet unter dem Mittel- und Langfristziel (220 bis 250 Mio. Euro), mit 210,8 Mio. Euro jedoch um 4,5% über unserer Prognose (201,7 Mio. Euro). Dies beruht v.a. auf einer in Q4/20 weiteren Erholung der Kapitalmärkte und rückläufigen Zinssätzen, wodurch das Bewertungsergebnis i.H.v. 256,9 Mio. Euro als Treiber des Finanzergebnisses fungierte (+49,2% yoy). Nach 9M/20 war das Bewertungsergebnis mit -312,2 Mio. Euro noch stark negativ. Zudem leisteten die Einsparungen bei den Verwaltungskosten i.H.v. 66,5 Mio. Euro in 2020 einen wichtigen Beitrag zur soliden Geschäftsentwicklung.



Die Schaden- und Unfallversicherung war mit einem Segmentergebnis von 142,0 Mio. Euro (Anteil: 67%; +9 PP yoy) sowie einer weiterhin unterdurchschnittlichen Combined-Ratio (90,6%; +1,2 PP yoy) trotz einer Stärkung der Schadensreserven von insgesamt 60 Mio. Euro in 2020 erneut der wirtschaftlich bedeutendste Geschäftsbereich. Die gebuchten Bruttobeiträge erhöhten sich auf 2,1 Mrd. Euro (+5,1% yoy).



Die Personenversicherung verzeichnete hingegen ein sinkendes Segmentergebnis (-14,4% yoy auf 22,6 Mio. Euro). Auf Gesamtjahressicht wurden die im Neugeschäft stark gestiegenen Einmalbeträge in der Lebensversicherung (+14,9% yoy; Anteil: 86,9%) sowie das erhöhte Veräußerungsergebnis (+251,2 Mio. Euro yoy) u.a. von einem gesunkenen Bewertungsergebnis aus Kapitalanlagen für fondsgebundene Lebensversicherungen (-402 Mio. Euro yoy) überkompensiert. Im Sinne einer nachhaltigen Bilanzierung verzichtete W&W auf weitere Gewinnrealisierungen, was zu einer bewussten Einsteuerung des Ergebnisses führte.

Das Geschäftsfeld Wohnen erzielte beim Segmentertrag trotz einer freiwillig gebildeten Sonder-Risikovorsorge i.H.v. 34,0 Mio. Euro einen zweistelligen Zuwachs auf 45,0 Mio. Euro (+17,4% yoy). Insbesondere das vom Zinsniveau getriebene Baufinanzierungsgeschäft (Neugeschäft: 4,1 Mrd. Euro; +9,5% yoy) verzeichnete eine erfreuliche Entwicklung, wenngleich das Netto-Bausparneugeschäft trotz Marktanteilsgewinnen u.a. aufgrund geschlossener Filialen um 7,3% yoy rückläufig war.



Zwar gibt W&W aufgrund der Unsicherheiten infolge der 'Corona-Krise' keine Zielgröße für 2021 bekannt, zeigt sich aber zuversichtlich, an die gute Geschäftsentwicklung anzuknüpfen. Der mittel- und langfristige Zielkorridor wurde bestätigt. Wir haben unsere Prognosen aktualisiert und u.a. den Betafaktor der W&W AG auf 0,8 (zuvor: 1,0) angepasst, um der konservativen Unternehmens- und Kapitalanlagepolitik sowie dem diversifizierten Geschäftsmodell besser Rechnung zu tragen.



Fazit: Trotz insbesondere in den Segmenten Wohnen und Sachversicherung gestärkter Risikovorsorgen lag der Konzernüberschuss bereits in Schlagdistanz zur mittel- und langfristigen Zielsetzung. Nach Anpassung unseres Bewertungsmodells bekräftigen wir unser Rating "Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 22,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro).







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22313.pdf



