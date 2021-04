Erst wollte Wire Whatsapp angreifen, dann Slack. Ersteres hat nicht geklappt, gegen Slack läuft es besser. Das honorieren alte und neue Investoren jetzt mit 17 Millionen Euro. In einer Series-B-Finanzierung hat sich das Unternehmen hinter dem deutschen Kollaborationstool Wire frische Mittel in Höhe von 17 Millionen Euro gesichert. Dabei bleiben mit Iconical, Morpheus Ventures, Elysium Venture Capital und One Way Ventures alle Altinvestoren an Bord. Das berichtet Business Insider. Ausbau von Technologie und Plattform sowie neue Produkte geplant Neu hinzukommt UCV ...

