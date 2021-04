Seit dem explosiven Start an der Börse befindet sich die Nikola-Aktie im freien Fall. Ausgehend vom zwischenzeitlichen Allzeithoch bei 80 Dollar büßte das Papier des Lkw-Start-ups mittlerweile fast 85 Prozent an Wert ein. Und ein Ende der Negativschlagzeilen ist nicht in Sicht.Das bei Investoren in Ungnade gefallene Wasserstoff-Start-up Nikola muss ab sofort auf eine wichtige Führungskraft verzichten: Der bisherige Chef der Brennstoffzellen-Entwicklung Jesse Schneider hat zum 1. April das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...