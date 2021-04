In einem offenen Brief verlangen Firmen und Vereine aus Elektromobilität und Energiewirtschaft gemeinsam die stärkere Förderung von Fahrstrom aus erneuerbaren Energien. Der Vorstoß erfolgt im Kontext der aktuellen Gesetzesanpassung der Treibhausgas-Minderungsquote, kurz THG-Quote. Der unserer Redaktion vorliegende, öffentliche Brief ist an Bundesumweltministerin Svenja Schulze und den Präsident des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...