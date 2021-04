Nachdem der Goldpreis gestern einen schönen Turnaround auf das Parkett gezaubert hat, präsentiert sich das Edelmetall am frühen Nachmittag lethargisch. Die Notierung pendelt um den Schlusskurs des Vortages. Charttechnisch bleibt der Bereich zwischen 1.750 und 1.760 Dollar eine harte Nuss für die Bullen, die zunächst geknackt werden muss, bevor wieder etwas mehr Luft nach oben entsteht. Doch Peter Grosskopf, CEO von Sprott Inc, sieht den Goldpreis auf den Weg in Richtung neuer Allzeithochs. Dazu ...

