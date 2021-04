Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag kaum bewegt gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.40 Uhr mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent bei 3.192,46 Punkten. Der Handel verlief weiter impulsarm und ruhig. Die am Nachmittag gemeldeten Quartalszahlen einiger US-Konzerne wirkten sich nicht merklich aus.Auch bei den Einzelwerten hielten sich die meisten Bewegungen in engen Bandbreiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...