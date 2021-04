Nachdem ein Taiwaner sein Telefon in einem See verloren hatte, tauchte es ein Jahr später wieder auf. Nach dieser ersten Überraschung folgte eine noch größere: Das iPhone funktioniert. Chen wird der Mann genannt, der im März 2020 einen Paddel-Ausflug auf dem Sonne-Mond-See im taiwanesischen Landkreis Nantou unternahm. Dabei rutschte ihm sein iPhone 11 Pro Max aus einer Halterung und fiel in das größte Binnengewässer der Insel. Er sei so bestürzt über den Verlust gewesen, dass er sich danach nicht mehr im Paddeln versuchte, schreibt die Taiwan News. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...