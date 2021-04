Die Nürnberger Beteiligungs-Aktiengesellschaft (ISIN: DE0008435967) will eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 77,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,26 Prozent. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre ebenfalls eine Ausschüttung von 3,30 Euro je Aktie. Die Hauptversammlung findet am 28. April 2021 in virtueller Form statt. Die Beitragseinnahmen stiegen im Geschäftsjahr 2020 um 2,2 ...

