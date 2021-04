Die Gewinnsaison hat begonnen, und angesichts der Rallye sind die Erwartungen der Anleger groß. Laut Bank of America sind die Konsensschätzungen für die Q1-Gewinne im S&P 500 in den vergangenen Wochen um beeindruckende sechs Prozent auf 39,81 Dollar pro Aktie gestiegen. Bei diesen Unternehmen gibt es Überraschungspotenzial."Die Gewinnsaison ist eine gute Zeit, um Aktien zu kaufen", so Savita Subramanian, Analystin bei der Bank of America (BofA). "Die Volatilität ist erhöht, was gut für Trader ...

