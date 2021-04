Erleben wir, von der deutschen Öffentlichkeit während der Pandemie weitgehend unbeachtet, einen Gamechanger in der Biotechnologie? Dr. Patrick Soon Shiong und sein Unternehmen ImmunityBio könnten nämlich kurz vor der Entwicklung einer revolutionären Covid-Impfstoff-Variante stehen! ImmunityBio und der reichste Arzt der Welt Dr. Patrick Soon Shiong war im Jahr 2016 der reichste Arzt der Welt. Auch ...

