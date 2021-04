Bobst wird Anfang Juni an vier Tagen ein umfangreiches Programm an Webinaren und Live-Diskussionen anbieten, das alle Aspekte der Etiketten- und Verpackungsproduktion abdeckt. Jeder Tag ist einem anderen Sektor gewidmet. Branchenexperten präsentieren Neuheiten und die wichtigsten Aspekte zur Optimierung Ihrer Produktionsfläche. Die Bobst Days 2021 "Shaping the future of the packaging world" finden von 7. - 10. Juni statt. Jeder Tag wird sich auf einen Industriezweig konzentrieren, mit mehreren Veranstaltungen, in denen Technologien, Anwendungen und Dienstleistungen in den Bereichen Etiketten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...