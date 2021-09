Die Veranstaltungsthemen reichen von Gesetzen zur Datenethik und Blockchain bis hin zu Cloud-Sicherheit und Auditing von künstlicher Intelligenz

Nächsten Monat veranstaltet ISACA die allererste ISACA Conference Europe, eine Veranstaltung, die sich auf neue Technologien, Best Practices und Führungskräfteentwicklung konzentriert. Die Konferenz findet vom 20. bis 22. Oktober virtuell statt und bietet Themen für Business-Technology-Experten bei der Bewältigung ihrer transformativen Rollen.

Die Sitzungen der ISACA Conference Europe dauern zwischen 25 und 75 Minuten und bieten die Möglichkeit, bis zu 19 Fortbildungspunkte zu erwerben. Die Konferenz verfolgt den Schwerpunkt auf IT-Audit, IT-Governance, COBIT, CMMI, Cybersicherheit, Datenschutz, Risiko, Leistungsverbesserung, neue Technologien sowie Führungskräfteentwicklung und Karrieremanagement.

Die Sitzungen werden live über die virtuelle Konferenzplattform von ISACA präsentiert und viele werden eine Live-Frage und Antwort mit Referenten bieten. Die Teilnehmer haben erweiterten Zugriff auf die Sitzungen und Inhalte, sodass sie diese in ihrem eigenen Tempo anzeigen können. Zu den Sitzungsthemen gehören Gesetze zur Datenethik, Blockchain, CMMI V2.0, Cloud-Sicherheit, Auditing künstlicher Intelligenz, Quantencomputing, Datenschutz-Compliance und vieles mehr.

Der Eröffnungs-Keynote-Speaker (Hauptredner) Dr. Beau LottoNeurowissenschaftler und weltbekannter Experte für Wahrnehmung, wird erklären, warum der Tausch von Gewissheit gegen Zweifel unsere Fähigkeit zur Anpassung, Führung, Innovation und zum Erfolg in der Dunkelheit von "Ich weiß es nicht" erhöht. Der Magier und Unternehmer Vinh Giang wird während seiner Keynote die Themen Perspektive, Ermächtigung, Zielsetzung und positive Denkweise verwenden, um die Teilnehmer zu ermutigen, an positive Veränderungen in ihrem Leben und ihren Geschäftsvorhaben zu glauben. Shivvy Jervis, Gründerin des FutureScape 248-Labors, wird die Veranstaltung mit ihrer Keynote über die Schnittstelle zwischen digitalen Durchbrüchen, wissenschaftlichen Entdeckungen und Gehirnchemie und wie sie das Geschäft und unsere Zukunft verbessern können, abschließen.

One In Tech, eine ISACA Foundation, wird einen Workshop mit dem Titel "Allies Required: Your Role in the Evolving Digital Trust Workforce" veranstalten, in dem die Bedeutung von Verbündeten und Fürsprechern bei der Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion innerhalb einer Organisation diskutiert wird. Die Teilnehmer erfahren mehr über die Rolle eines Verbündeten und wie sie die in der Sitzung bereitgestellten Tools nutzen können, um proaktiv und routinemäßig für Inklusion einzutreten.

Die ISACA Conference Europe umfasst Themen, die zuvor bei ISACA-Veranstaltungen wie CACS, CSX und Capability Counts zu finden waren. Weitere Details und Anmeldung zur Konferenz finden Sie unter https://www.isaca.org/conferences/isaca-conference-europe. Unternehmen, die an einer Teilnahme als Sponsor interessiert sind, können sich an sponsorship@isaca.org wenden.

ISACA bietet in diesem Quartal zusätzliche Angebote, darunter:

Virtuelles lehrergeführtes Training und Trainingswochen Erweiterung Ihrer IT-Auditing-Fähigkeiten, 20.-24. September Datenanalyse und Visualisierung für Prüfer, 27.-30. September IoT-Grundlagen, 14.-15. Oktober Datenschutz-Simulation, 18.-21. Oktober

Trainingswoche in New Orleans, Louisiana, USA, 6.-9. Dezember, mit Prüfungsvorbereitung für CISM, CISA, Grundlagen der Cybersicherheit und Grundlagen der Datenwissenschaft. Dies ist eine Präsenz-Veranstaltung mit Sicherheitspraktiken: Masken sind erforderlich und die Klassenzimmer ermöglichen eine optimierte soziale Distanzierung.

Kostenlose Webinare zu Themen wie der Sicherung hybrider Umgebungen, dem Blockchain-Framework von ISACA, dem Aufbau betrieblicher Widerstandsfähigkeit, dem Management von Risiken durch Dritte und der Active Directory-Sicherheit.

Die ISACA wird auch EVOLVE veranstalten, ihre allererste aufstrebende Tech-Konferenz, die virtuell vom 16. bis 17. November stattfindet.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.isaca.org/training-and-events/.

Über die ISACA

Seit mehr als 50 Jahren vermittelt ISACA Fachleuten Kenntnisse, Referenzen, Weiterbildung und eine Gemeinschaft, um ihre Karriere zu fördern und ihre Organisationen zu verändern, und ermöglicht es Unternehmen, Qualitätsteams zu schulen und aufzubauen. ISACA nutzt die Expertise von mehr als 150.000 Mitgliedern, die in den Bereichen Sicherheit, Führung, Sicherung, Risiko und Schutz von Daten arbeiten und sich für Innovation mittels Technologie einsetzen. Die Organisation ist in 188 Ländern präsent und hat mehr als 220 Ortsverbände. Im Jahr 2020 gründete die ISACA One In Tech, eine gemeinnützige Stiftung.

