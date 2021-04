Der Kurs der Teamviewer-Aktien befreit sich Schritt für Schritt vom Rückschlag der vergangenen Wochen. Am Mittwoch rückten die Papiere in einem insgesamt freundlichen Umfeld im Technologiesektor um 1,8 Prozent auf 39,50 Euro vor, in der Spitze näherten sie sich mit 39,80 Euro sogar wieder der 40-Euro-Marke. Sie knüpften damit an eine deutliche Erholung vom Vortag an. Da hatten sie die 21-Tage-Linie zurückerobert.Durch den Kursanstieg erreichten die Papiere ein Hoch seit dem Kurssturz vor knapp vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...