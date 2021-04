Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind zwei neue Exchange Traded Funds von INVESCO über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem INVESCO NASDAQ-100 Swap UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BNRQM384/ WKN A2QMHS) würden Anleger in die 100 größten an der NASDAQ gelisteten Unternehmen investieren. Zu den Branchengruppen würden Biotechnologie, Computer, Einzel-/Großhandel, Gesundheit, Telekommunikation und Transport zählen. Unternehmen aus der Finanzindustrie seien nicht enthalten. ...

