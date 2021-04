Der DAX bewegt sich weiterhin in seiner Seitwärtsrange zwischen etwa 15.200 und 15.250 Punkten. Das Tageshoch lag am heutigen Mittwoch bisher bei 15.255 Punkten, das Tagestief bei 15.191 Punkten. An der Lage hat sich damit seit sieben Handelstagen nichts geändert. Als erste Anlaufmarke auf der Unterseite sollte weiterhin das offene Gap bei 15.110 Punkten dienen. Nur leicht darüber verläuft auch der wichtige 10er-EMA ...

