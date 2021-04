Seit 15.30 Uhr haben die großen Börsenplätze in den USA geöffnet, bis zur Coinbase-"Eröffnung" dauert es jedoch noch ein paar Minuten. Wir erwarten eine erste Taxe an der Nasdaq gegen 16.30 Uhr. Dann sollte auch bald der Handel in Deutschland beginnen. Gettex ist in München direkt am Start und stellt zeitnah nach dem Handelsstart in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...