Im abgelaufenen Geschäftsjahr sinkt der Umsatz von pferdewetten.de von 14,438 Millionen Euro auf 14,173 Millionen Euro. Das EBIT steigt von 2,436 Millionen Euro auf 2,536 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von 4 Prozent. In einer Videokonferenz ...

