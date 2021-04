Ausgelöst von einem branchenweiten Abverkauf bei Wasserstoffaktien verlor auch das Papier von Ballard Power fast die Hälfte an Wert. Mittlerweile erfolgte eine Stabilisierung und die Aktie des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen befindet sich in einer Seitwärtsphase. Diese könnte allerdings bald beendet werden. Im Februar mussten Anleger zunächst eine heftige Korrektur verkraften. Von rund 42 Dollar rauschte die Aktie innerhalb von vier Wochen bis auf gut 20 Dollar in die Tiefe. Von dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...