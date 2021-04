Nesselwang (ots) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert häufiges und langes Händewaschen mit ausreichend Seife als zentralen Beitrag zur Handhygiene und für die Eindämmung des Corona-Virus. Die Solenal GmbH (www.solenal.com) weist darauf hin, dass Wasser und Seife die Haut schädigen können, nicht immer zur Verfügung stehen und Kontaktflächen risikobehaftet sind. Insbesondere öffentliche Einrichtungen bieten Risiken der Ansteckung durch kontaminierte Oberflächen. Eine Lösung ist die alkoholfreie und PH-neutrale Solenal Handdesinfektion. Sie ist schonend zur Haut, kann ortsungebunden verwendet werden und umgeht das Übertragungsrisiko von Viren und Keimen, das von Kontaktflächen wie z.B. Türklinken und Wasserhähnen ausgeht."Häufiges Händewaschen bietet nur einen begrenzten Schutz vor Virenübertragung und birgt gleichzeitig auch verschiedene gesundheitliche Risiken. Insbesondere beim Händewaschen in einer öffentlichen oder stark frequentierten Einrichtung können sich auf den Kontaktflächen eines Hygienebereiches beispielsweise zahlreiche Viren und Keime befinden. Wasserhähne, Türgriffe, druckluftbetriebene Händetrockner etc. können wahre Bakterienschleudern und Virenfallen sein. Außerdem besteht nicht immer die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen", erklärt Dr. Martin Nemec M.Sc.; M.Sc., Chief Knowledge Officer der Solenal GmbH.Solenal empfiehlt daher eine ortsungebundene Lösung, welche die Hände zuverlässig desinfiziert - und das auf risikoarme sowie schonende Art. Die Handdesinfektionslösung von Solenal ist alkoholfrei und PH-neutral.Dr. Martin Nemec erklärt: "Der in Solenal Handdesinfektion enthaltene Wirkstoff wird auch vom menschlichen Immunsystem produziert. Er ist wirksam gegen alle Arten von potenziell schädigenden Mikroorganismen. Das betrifft Viren wie COVID-19, Noroviren, Hepatitisviren und Grippeviren, aber auch Bakterien wie z.B. Streptokokken, Staphylokokken, E. coli, MRSA und Salmonellen. Auch Pilze wie Schimmel- und Hefepilze werden mit Solenal unschädlich gemacht."Häufiges Waschen und alkoholbasierte Desinfektion gesundheitsgefährdendSolenal Handesinfektion bietet auf Grund ihrer Inhaltsstoffe auch Vorteile in dermatologischer Hinsicht. Übermäßiges Waschen mit Seife kann die Haut schädigen, da die natürlichen Fette der Haut verloren gehen und die Hautbarriere angegriffen wird. In einem solchen Fall wird die Abwehrfunktion herabgesetzt und die Haut durchlässiger für Krankheitserreger.Dr. Martin Nemec sagt: "Nicht nur häufiges Waschen, auch die vermehrte Verwendung von alkoholbasierten Desinfektionsmitteln kann die Hautflora enorm schädigen. Hochkonzentrierte Alkohole verursachen oftmals Reizungen an Haut und Schleimhäuten und begünstigen so verschiedenen Erkrankungen. Solenal Handdesinfektion verzichtet daher auf alkoholische Inhaltsstoffe. Unsere dermatologisch bestätigte Handdesinfektion enthält zudem keine Konservierungsstoffe, ist biologisch abbaubar und mit dem BIOzert-Siegel ausgezeichnet."Die Krankheitserreger werden so schnell, wirksam und dauerhaft zerstört - ohne Ausbildung von Resistenzen auf den Händen. Die Anwendungsgebiete von Solenal gehen über die Handdesinfektion hinaus. Solenal kann je nach Produkttyp auch zur Desinfektion von Flächen und Oberflächen und zur Wasser- oder Raumdesinfektion bzw. Luftentkeimung verwendet werden.Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 211 97 179 77-0E-Mail: up@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: Solenal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146722/4889152