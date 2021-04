Der in Casablanca (Marokko) geborene 44-jährige schloss 2004 sein Studium mit dem Master an der Polytechnischen Universität in Nantes (Polytech Nantes) in thermischer Wissenschaft und Energie mit Fachrichtung Kälte- und Klimatechnik ab. Soufidi verfügt außerdem über zwanzig Jahren Erfahrung in der Wärmeübertragertechnik in den Bereichen Kältetechnik, Klimatisierung und Industriekühlung. Nach dem Studium arbeitete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...