Die Initiative "Wir stehen zusammen", ein "Zusammenschluss freier mittelständischer Unternehmer" in den Landkreisen Miesbach, Rosenheim und Traunstein hat am Dienstag in einem Brief den CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan aufgefordert, der Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes und dem damit verbundenen so genannten Bundes-Lockdown nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...