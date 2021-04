Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen, heute mit Börsengang. Was bedeutet das für die digitalen Währungen allgemein? Inwieweit konnte Coinbase von dem zuletzt deutlich gestiegenen Interesse an Kryptowährungen profitieren? Gerade beim Bitcoin hatte man zuletzt ja eine wahre Rekordjagd beobachten können. David Hartmann, Vontobel, spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über die Situation bei den digitalen Währungen, wie Coinbase generell aufgestellt ist und was dieser Börsengang für die Kryptoszene bedeutet. Ob Coinbase aktuell aus seiner Sicht für Anleger interessant ist, mehr dazu im vollständigen Interview.