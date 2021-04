Dierikon, 14. April 2021

Medienmitteilung

Generalversammlung der Komax Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG hiessen an der ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2021 sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gut. Wie bereits im Vorjahr fand die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre in den Räumlichkeiten der Komax Holding AG in Dierikon statt. Insgesamt waren 51.8% der Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats waren an der Generalversammlung keine Aktionärinnen und Aktionäre physisch anwesend. Sie konnten ihr Stimm- und Wahlrecht mittels elektronischer oder schriftlicher Anweisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Dieser vertrat 51.8% der insgesamt 3'850'000 Aktien.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Sie hat somit u. a. den Verzicht auf eine Dividendenausschüttung mit grosser Mehrheit gutgeheissen und alle bisherigen sechs Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Mariel Hoch und Roland Siegwart. In den Vergütungsausschuss haben die Aktionärinnen und Aktionäre Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im nachfolgenden Anhang (PDF) ersichtlich.

