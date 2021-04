EQS Group-Ad-hoc: Gurit Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Quartalsergebnis

Gurit meldet einen Nettoumsatz von CHF 127,7 Millionen im ersten Quartal 2021



Der Umsatz im ersten Quartal litt unter einer vorübergehend geringeren Nachfrage nach Windturbinenblättern in China in 2021, bedingt durch die zum Jahresende 2020 ausgelaufenen Windeinspeisevergütungen, sowie unter sinkenden Balsa-Rohstoffkosten und entsprechend niedrigeren Verkaufspreisen. Das Marine- und Industriegeschäft hat sich auf das Niveau von vor COVID-19 erholt und Aerospace hat sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Composite Materials erzielte im ersten Quartal 2021 einen Nettoumsatz von CHF 59,8 Millionen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 entspricht dies einem Rückgang von -9,8% zu konstanten Wechselkursen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf den Windmarkt in China und geringere Balsa Preise zurückzuführen. Die Märkte Marine und Industrie sind wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Kitting verzeichnete im ersten Quartal 2021 einen Nettoumsatz von CHF 43,0 Millionen. Dieser liegt zu konstanten Wechselkursen -9,5% unter dem Vorjahr. Der Nettoumsatz von Kitting wurde durch den schwächeren chinesischen Markt und niedrigere Materialpreise negativ beeinflusst. Tooling verbuchte einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 57,7% auf CHF 30,6 Millionen im ersten Quartal 2021. Das starke Wachstum ist hauptsächlich dem Zeitpunkt der Aufträge von westlichen Windturbinen-OEMs und Rotorblattherstellern geschuldet. Der Umsatz von Aerospace sank im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um -51,5% auf CHF 6,6 Millionen. Nach diesem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor Pandemiebeginn starken Rückgang hat sich der Umsatz nun auf einem niedrigen Niveau stabilisiert; die notwendigen Kostenanpassungen wurden umgesetzt. NETTOUMSATZ Erstes Quartal in Millionen CHF 2021 2020 Veränderung in Berichts-währung CHF Veränderung zu konst. 2020 Kursen Composite Materials 59.8 66.2 -9.6% -9.8% Kitting 43.0 48.1 -10.6% -9.5% Tooling 30.6 19.5 57.4% 57.7% Aerospace 6.6 13.4 -50.7% -51.5% Elimination -12.3 -12.4 Total fortgeführte Geschäftsbereiche 127.7 134.7 -5.2% -4.8% Composite Components

(nicht fortgeführter Geschäftsbereich) 0.0 1.4 -100.0% -100.0% Gurit Gruppe 127.7 136.1 -6.2% -5.8% Ausblick Gurit erwartet für das Jahr 2021 einen Umsatz von rund CHF 530-580 Millionen und eine Betriebsgewinnmarge zwischen 9-11%. Nach dem Übergangsjahr 2021 erwarten wir weiterhin ein starkes Wachstum des Windmarktes, unterstützt durch die gestiegene Nachfrage nach erneuerbarer Energie. Generalversammlung der Aktionäre Die Generalversammlung hat heute allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Gurit wird somit insgesamt 30.00 CHF pro kotierte Inhaberaktie an die Aktionäre auszahlen. Die Gurit-Inhaberaktien werden ab dem 16. April 2021 ex-Dividende gehandelt. Die Erfassung der dividendenberechtigten Positionen erfolgt am 19. April 2021 (Dividendenstichtag), die Auszahlung am 20. April 2020. Die Abstimmungsergebnisse werden auf der Investor-Relations-Webseite von Gurit unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.gurit.com/en/investors/agm Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GUR) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, den Formenbau für Windrotorblätter und Strukturkernmaterial Kittingdienstleistungen spezialisiert. Das umfassende Produktsortiment beinhaltet Strukturkernwerkstoffe, faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs), Werkgzeugformen, sowie Klebstoffe, Harze und Composite Engineering. Gurit beliefert Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, Luftfahrt, Marine, Bahn und mehr. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in Australien, China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.gurit.com Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Zukunftsgerichtete Aussagen: Soweit diese Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, basieren diese auf Annahmen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Geschäftliche und wirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung abweichen. Die Gurit Holding AG übernimmt daher keine Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Deutsche Übersetzung: bei Diskrepanzen zur englischen Originalfassung gilt die englischsprachige Version.

