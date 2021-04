Die Deutsche Börse baut ihr Angebot an Kryptowährungsprodukten weiter aus: Seit heute ist erstmals eine Exchange Traded Note (ETN) auf Litecoin über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Emittent des Produktes ist die ETC Group. Der LTCetc - ETC Group Physical Litecoin ETP ermöglicht Anlegern, erstmals auf Xetra an der Wertentwicklung der Kryptowährung Litecoin zu partizipieren, ohne hierfür Krypto-Wallets einrichten zu müssen.

