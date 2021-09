Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit heute sind erstmals drei neue Exchange Traded Notes (ETNs) von VanEck auf die Krypto-Währungen Polkadot, Solana und TRON über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Das bereits erfolgreich an der Deutschen Börse etablierte Angebot an Krypto-ETNs auf Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin werde damit um drei weitere Krypto-Währungen erweitert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...