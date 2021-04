DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.976,28 +0,23% +11,92% Stoxx50 3.363,03 +0,33% +8,20% DAX 15.209,15 -0,17% +10,86% FTSE 6.939,58 +0,71% +6,66% CAC 6.208,58 +0,40% +11,84% DJIA 33.865,56 +0,56% +10,65% S&P-500 4.143,47 +0,05% +10,31% Nasdaq-Comp. 13.961,64 -0,25% +8,33% Nasdaq-100 13.901,52 -0,61% +7,86% Nikkei-225 29.620,99 -0,44% +7,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,8% -70

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,23 60,18 +5,1% 3,05 +29,9% Brent/ICE 66,72 63,67 +4,8% 3,05 +29,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,68 1.744,30 -0,4% -7,63 -8,5% Silber (Spot) 25,40 25,38 +0,1% +0,03 -3,8% Platin (Spot) 1.177,10 1.160,50 +1,4% +16,60 +10,0% Kupfer-Future 4,13 4,03 +2,3% +0,09 +17,1%

Der Preis für Erdöl springt nach oben - auch dank der Dollarschwäche. Vor allem aber mit den unerwartet stark gesunkenen Lagerbeständen in den USA macht der Preis einen Satz nach oben. Derweil sieht die Internationale Energieagentur (IEA) den globalen Energiemarkt auf dem Weg der Erholung. Trotz einer uneinheitlichen wirtschaftlichen Belebung je nach Impffortschritt hat sie ihre Erwartung für die globale Ölnachfrage 2021 angehoben.

FINANZMARKT USA

Nach einem flauen Start verzeichnet die Wall Street neue Rekorde. Vor allem der Dow zeigt sich mit starken Zahlen von Goldman Sachs im Aufwind. Daneben haben auch JPM und Wells Fargo ihre Bücher geöffnet und damit den Startschuss in die Berichtssaison abgegeben. Dazu gesellt sich der großvolumige Börsengang von Coinbase im Tagesverlauf. Erste Indikationen deuten kräftige Kursgewinne an. Schwung in den Börsenhandel könnte auch eine Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell bringen. Anleger hegen hohe Erwartungen an die Quartalsberichte und noch höhere an die Jahresausblicke. Daher machen Händler ein gewisses Enttäuschungspotenzial aus. JPM hat indes geliefert, den Gewinn verfünffacht und besser als erwartet abgeschnitten. Allerdings profitierte der Finanzkonzern nicht zuletzt von der Auflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle. Der Kurs sinkt um 0,5 Prozent. Auch Goldman Sachs (+4,7%) überzeugt. Wells Fargo (+4,7%) lieferte Erstquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen. Bed Bath & Beyond (-8,2%) verbuchte einen Umsatzeinbruch um 16 Prozent im abgelaufenen Quartal. Exxon Mobil steigen um 3,7 Prozent. Raymond James äußert sich positiv. Auch der feste Ölpreis stützt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute Quartalszahlen der beiden DAX-Unternehmen SAP und Covestro sorgten für Kursgewinne bei deren Aktien, in der Breite verpufften sie aber wirkungslos. Der Euro-Stoxx-50 wurde gestützt unter anderem von Kursgewinnen bei Luxusgüteraktien wie dem Schwergewicht LVMH. Etwas bremsend wirkte, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson wegen Nebenwirkungen zunächst nicht nach Europa kommen wird. SAP gewannen 1,1 und Covestro 0,7 Prozent. SAP überraschte insbesondere mit einem deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Anstieg der operativen Gewinnmarge positiv. Covestro hob den Ausblick für das laufende Jahr angesichts eines besser als erwartet ausgefallenen Geschäftsverlaufs an. Zum eher mageren Kursplus hieß es, viele Erholungsstorys seien bereits eingepreist, so im Bereich Auto oder auch Chemie. Als "ausgezeichnet" wurden die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH im Handel gelobt. LVMH gewannen 2,9 Prozent. Im Sog legten Kering um 1,0 und Richemont um 3,3 Prozent zu. Aber auch für die Immobilienwerte ging es nach oben, deren Index stieg in Deutschland um 1,0 Prozent. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass für Donnerstag eine Entscheidung des Bundessverfassungsgerichtes zum Berliner Mietendeckel anstehe. Neunmonatszahlen legte zudem Hella (-2,4%) vor. Aumann brachen um knapp 15 Prozent ein. Der Autozulieferer lieferte sowohl schwache Daten als auch einen enttäuschenden Ausblick ab. Als durchwachsen wurden Geschäftszahlen und Ausblick von Tesco (-2,0%) bezeichnet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:43 Di, 17:34 % YTD EUR/USD 1,1983 +0,28% 1,1966 1,1932 -1,9% EUR/JPY 130,56 +0,19% 130,28 130,31 +3,5% EUR/CHF 1,1053 +0,47% 1,1007 1,1007 +2,3% EUR/GBP 0,8689 -0,02% 0,8677 0,8683 -2,7% USD/JPY 108,96 -0,09% 108,86 109,23 +5,5% GBP/USD 1,3792 +0,30% 1,3790 1,3741 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5261 -0,29% 6,5391 6,5446 +0,4% Bitcoin BTC/USD 63.415,00 +0,41% 64.529,59 63.135,82 +118,3%

Am Devisenmarkt neigt der US-Dollar zu leichter Schwäche. Zwar steige die Inflation, die schlimmsten Befürchtungen hätten sich vorerst aber nicht erfüllt, heißt es. Insofern gewinne das Festhalten der Fed an der lockeren Geldpolitik mehr Glaubwürdigkeit.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend im Plus haben sich die Börsen gezeigt. Aus den USA kamen positive Vorgaben. Dort hatte der S&P-500 ein neues Rekordhoch erreicht. Die Verbraucherpreise in den USA waren im März nur einen Tick stärker als gedacht gestiegen, was nach dem überraschend deutlichen Anstieg der in der vergangenen Woche veröffentlichten Erzeugerpreise die Inflationsängste nicht mehr anheizte. Der im Gegenzug leicht festere Yen bremste die Tokioter Börse. Unter den Einzelwerten profitierten Nippon Steel (+2,3%) und JFE Holdings (+1,9%) von positiven Analystenkommentaren. Toshiba, die in den vergangenen Tagen schon wegen der bevorstehenden Übernahme durch CVC gesucht waren, legten um 5,8 Prozent zu. Toshiba-CEO Nobuaki Kurumatani tritt auf Druck von Aktionären von seinem Posten zurück. Zudem könnte es zu einer Übernahmeschlacht um den Konzern kommen. In Schanghai ging es aufwärts. In Hongkong notierte der HSI im späten Handel fester. Gesucht waren Technologiewerte, die wie ihre Pendants am Vortag in den USA von den gesunkenen US-Anleiherenditen profitierten. Derweil haben mehr als zehn chinesische Internetfirmen sich einer offiziellen Anweisung Pekings unterworfen, ihre monopolistischen Geschäftspraktiken zu korrigieren, darunter JD.com (+2,7%) und Baidu (+3,3%). AAC Technologies stiegen um 5,1 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel hochgestuft hatte. In Seoul waren mit den guten Sektorvorgaben Technologiewerte gefragt. LG Electronics legten 2,5 Prozent zu. Medienberichten zufolge soll der Konzern kurz vor einem Deal mit Apple zum Bau von Elektroautos stehen. Posco gewannen 3,5 Prozent. Der Konzern will die Produktion von wichtigen Materialen für Elektroauto-Batterien erhöhen. In Sydney stützten positive Indikatoren zur Verbraucherstimmung. Resolute Mining machten einen Sprung um 15 Prozent nach oben, nachdem der Abbau-Vertrag für die Bibiani Goldmine erneuert worden war.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VW-Betriebsratschef nicht gegen Teilbörsengang von Porsche

Volkswagens Betriebsratschef Bernd Osterloh lehnt einen Börsengang des Tochterunternehmens Porsche nicht kategorisch ab. "Wenn der Preis stimmt, wäre es sicher eine Überlegung wert, Porsche an die Börse zu bringen. Als Teilbörsengang wohlgemerkt, mit einem Minderheitenanteil", sagte Osterloh der Wochenzeitung Die Zeit.

Morgan-Stanley-Vehikel hält nach Offerte knapp 92% an Tele Columbus

Das Übernahmeangebot für den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus durch Morgan Stanley ist erfolgreich abgeschlossen worden: Mit Ablauf der weiteren Annahmefrist am 1. April wurden insgesamt rund 79,2 Millionen Aktien angedient. Dies entspricht einem Anteil von circa 62,06 Prozent. Zudem bringt der Ankeraktionär United Internet seine Beteiligung von 29,9 Prozent in die Bietergesellschaft Kublai ein, deren Beteiligung damit auf 91,96 Prozent steigt.

RWE nimmt Speicher in Irland in Betrieb

Der Energieversorger RWE hat seinen ersten europäischen Batteriespeicher in Irland in Betrieb genommen. Die Anlage in Stephenstown, Balbriggan, County Dublin mit einer Kapazität von 8,5 Megawattstunden könne sehr kurzfristig ins Stromnetz einspeisen, teilte das DAX-Unternehmen mit. Einen weiteren Batteriespeicher will RWE noch dieses Jahr in Irland ans Netz bringen.

Siemens Gamesa baut für Engie 260-Megawatt-Windpark in Peru

Für eine Tochtergesellschaft des französischen Energieriesen Engie soll Siemens Gamesa in Peru für den geplanten Windpark Punta Lomitas 50 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 260 Megawatt liefern. Die Anlagen sollen im ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden, wie der spanische Winanlagenhersteller mitteilte. Der Auftrag schließt einen langfristigen Betriebs- und Wartungsvertrag ein.

JP Morgan verfünffacht Nettogewinn und übertrifft Erwartungen

Die Großbank JP Morgan hat zum Jahresauftakt einen Gewinnsprung hingelegt und dabei besser abgeschnitten als erwartet. Wie die JP Morgan Chase & Co. mitteilte, verdiente sie von Januar bis März mit 14,3 Milliarden US-Dollar fünf Mal mehr als im ersten Quartal des Vorjahres mit damals 2,87 Milliarden Dollar. Dabei profitierte die US-Bank nicht zuletzt von der Auflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar.

Goldman Sachs erzielt Gewinn- und Umsatzsprung

Goldman Sachs hat den Gewinn im ersten Quartal knapp versechsfacht und die Einnahmen verdoppelt. Die Markterwartungen hat die US-Großbank damit deutlich übertroffen. Im vorbörslichen US-Handel legt die Aktie zu. Der Nettogewinn kletterte laut Mitteilung auf 6,84 Milliarden Dollar von 1,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie betrug 18,60 Dollar.

Wells Fargo übertrifft im 1. Quartal Analystenerwartungen

Die US-Bank Wells Fargo hat im Auftaktquartal dieses Jahres besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Wie die Wells Fargo & Co mitteilte, profitierte sie dabei von der Auflösungen von Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich verdiente Wells Fargo 4,742 Milliarden Dollar oder 1,05 Dollar je Aktie nach 653 Millionen Dollar bzw 1 Cent je Aktie im ersten Quartal des vergangenen Jahres.

