14. April 2021. Vancouver, British Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/) freut sich, die vorläufigen Produktionsergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal ("Q2") 2021 (Quartal bis 31. März 2021) aus der Tagebaumine Pan in White Pine County, Nevada, bekannt zu geben. Alle Dollarangaben sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Highlights:

- Q2-Goldproduktion von 10.915 Unzen, ein Anstieg von 19 % im Vergleich zu Q1 2021, da sich der pH-Wert der Haufenlaugung während des Quartals verbesserte

- Die Goldverladung in Kohle, die die Goldproduktion widerspiegelt, tendierte im Laufe des Quartals mit monatlichen Zahlen von 3.294 Unzen im Januar, 3.483 Unzen im Februar und 4.155 Unzen im März nach oben

- Goldverkäufe von 10.884 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von $1.770 pro Unze

- Abgebaute Erzproduktion im 2. Quartal von 12.351 Tonnen pro Tag mit einem Abraumverhältnis von 1,6:1,0 und einem Gehalt von 0,013 Unzen/Tonne ("opt") oder 0,45 Gramm pro Tonne ("g/t")

- Die Projekterweiterung des Pan Haufenlaugungspads kommt gut voran. Das erste Erz wird voraussichtlich im dritten Quartal des Geschäftsjahres auf dem neuen Teil des Pads platziert werden.

- Nach dem Abschluss der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Gold Rock führen wir ein Programm zur Ressourcenerweiterung sowie metallurgische und geotechnische Bohrungen durch, um eine Machbarkeitsstudie für Gold Rock zu unterstützen. Die in diesem Quartal bekannt gegebenen Bohrergebnisse wurden von 45,7 Metern mit 2,01 g/t Gold (150 Fuß mit 0,059 opt) und 42,7 Metern mit 1,17 g/t Gold (140 Fuß mit 0,034 opt) angeführt.

- Bargeldbestand zum 31. März 2021 in Höhe von 17,5 Mio. $, ein Rückgang der Barmittel im Vergleich zum 31. Dezember 2020, da wir weiterhin in die Erweiterung des Haufenlaugungspads Pan investieren, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern, sowie in die laufenden Bohrungen und Machbarkeitsstudien zur Weiterentwicklung von Gold Rock.

- 81.542 Arbeitsstunden im 2. Quartal ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten und ohne meldepflichtige Umweltvorfälle.

Tim Warman, CEO von Fiore, kommentierte: "Wir haben im 2. Quartal an einer Reihe von Fronten Fortschritte gemacht und waren besonders erfreut darüber, dass sich die Goldproduktion im Laufe des 2. Quartals normalisierte. Unser Team reagierte gut auf die Probleme mit dem Laugungspad, die wir im ersten Quartal hatten, indem wir zusätzlichen Kalk auftrugen, um den pH-Wert der Laugungslösung wieder in Richtung der optimalen Werte für eine effektive Goldlaugung zu bringen. Im Laufe des Quartals haben wir auch gute Fortschritte bei der Erweiterung des Laugungspads bei Pan gemacht und freuen uns auf die positiven Auswirkungen auf die Goldausbeute, wenn wir das erste Erz auf dem neuen Pad im dritten Quartal des Geschäftsjahres platzieren. Und schließlich sind wir sehr erfreut über die anhaltenden Explorationserfolge bei den Bohrungen bei Gold Rock. Die Fortschritte unterstützen weiterhin unser Hauptziel, Pan und Gold Rock im Einklang zu betreiben und unsere Produktion in Nevada organisch zu verdoppeln."

Technische Offenlegung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Grundstücke von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean (MMSA), dem Chief Operating Officer von Fiore Gold und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie ist es, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten mit einer Kapazität von 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, beabsichtigen wir:

- die Goldproduktion in der Pan-Mine weiter zu steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis erhöhen

- die Entwicklung des nahegelegenen Gold Rock-Projekts voranzutreiben

- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen zu erwerben, um unsere bestehenden Aktivitäten zu ergänzen

Im Auftrag der FIORE GOLD LTD.

"Tim Warman"

CEO

Kontakt:

info@fioregold.com

1 (416) 639-1426 Ext. 1

http://www.fioregold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (wie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Goldproduktionsprognosen, die Fähigkeit, den pH-Wert der Laugungslösung auf ein optimales Niveau zu bringen, die Erwartung und den Zeitplan für die Erweiterung des Haufenlaugungspads, das Vorantreiben der Exploration und Erschließung des Projekts Gold Rock, die Machbarkeitsstudie für Gold Rock und die zukünftige Produktion, den Erfolg des Bohrprogramms bei Gold Rock, das Ziel, die Goldproduktion bei der Mine Pan zu steigern und gleichzeitig die Ressourcen- und Reservenbasis zu erhöhen, das Ziel, ein Produzent von 150.000 Unzen zu werden, das Ziel, zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen zu erwerben, sowie andere Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Oft, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "schätzt", "strebt an", "wird", "glaubt", "projiziert" und ähnlichen Ausdrücken (einschließlich negativer Variationen) zu erkennen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, sowie auf einer Reihe von Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, unter anderem in Bezug auf erwartete geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Pläne für Explorationen und/oder Erschließungen, potenzielle zukünftige Produktion, Alle diese Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der Leistung der Pan-Mine, Risiken in Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte des Unternehmens, Risiken in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich staatlicher Beschränkungen, die sich auf unsere Betriebe auswirken, Risiken, die die Pandemie für unsere Belegschaft darstellt, Auswirkungen, die das Virus auf unsere Fähigkeit haben könnte, Dienstleistungen und Materialien von Lieferanten und Auftragnehmern zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, den tatsächlichen Ergebnissen aktueller oder zukünftiger Explorationsaktivitäten, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Preisschwankungen bei Metallen, einschließlich Gold, Wechselkursschwankungen, Erhöhungen der Marktpreise für Verbrauchsmaterialien im Bergbau, mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohr- und Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; das Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass die Kapital- und Betriebskosten höher sind als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; Unfälle, Arbeitskonflikte, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Explorations-, Erschließungs- oder Bauaktivitäten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht aufrechterhalten, erhalten oder erneuert werden; Änderungen der nationalen und lokalen staatlichen Regulierung von Bergbaubetrieben, Steuerregeln und -vorschriften sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in Fiore Golds Einreichung bei den kanadischen Wertpapierbehörden unter dem Profil auf http://www.sedar.com bezüglich der Risiken, die Fiore Gold und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore Gold versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und die zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem Stand der Dinge und werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Vorbehalt eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57864Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57864&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31810L1085Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA31810L1085